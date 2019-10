Leser Fragen, die WiWo antwortet ETFs, Lebensversicherung, Riester: Die besten Renten-Tipps für Ältere

Jetzt muss ich mich fragen, wie sich eine etwaige Einkommenslücke bei Eintritt in die Rente schließe. Früher hätte man gesagt, dass man kurz vor der Rente auf keinen Fall mehr Aktien kaufen soll. Es gab eine Faustformel: 100 minus Lebensalter gleich maximale Aktienquote. Heute sieht das anders aus. Wer heute in Rente geht, hat oft gut und gerne noch 25 Jahre zu leben. Da kann es sich lohnen, an die Börse zu gehen.



Wichtig ist hier, auf Rendite und Kosten zu achten. Beides ist am besten von Indexfonds abgedeckt, sogenannten ETFs – auch für Menschen die 40 Jahre oder älter sind. Diese Fonds bilden einen existierenden Index wie etwa den Dax originalgetreu ab, das spart Managementgebühren.



Sparer können in einen ETF-Sparplan monatliche Raten einzahlen, in der Regel ohne neue Gebühren. Wenn ich mir das Geld später im Ruhestand auch in Raten selber auszahle, habe ich gleich zwei glättende Effekte: Wenn ich monatlich kaufe, gibt es zwar schwankende Kurse. Das heißt aber auch, dass ich für dasselbe Geld mehr Anteile bekomme, wenn die Kurse mal schlechter stehen. In der Auszahlphase habe ich die gleiche Chance: Wenn ich nicht alles auf einmal auszahle, ist es nicht so schlimm, wenn die Kurse zwischendurch einmal schlechter stehen. So kann man flexibel und renditestark vorsorgen.