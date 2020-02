PKV-Beitragserhöhung umstritten Axa zieht nach OLG-Urteil vor den Bundesgerichtshof

Worum geht es? Private Krankenversicherer (PKV) müssen Beitragserhöhungen in ihren Tarifen gegenüber den Versicherten schriftlich begründen. Was in einem solchen Informationsblatt zu stehen hat, darüber streiten sich Versicherte und PKV-Anbieter seit Jahren. Die Kläger halten die Informationen der Versicherer für unzureichend. Die Beitragserhöhung sei somit unwirksam. Daraus ließen sich Rückzahlungen für zu viel gezahlte Beiträge ableiten.