Rente Der Frührentenboom kommt Deutschland noch teuer zu stehen

Es erscheint fahrlässig, dass die Bundesregierung derzeit so an den Stellschrauben des Rentensystems dreht. Denn die demografische Lage ist ohnehin angespannt. In den kommenden Jahren gehen massenhaft Babyboomer in Rente. Jetzt Anreize für einen frühen Rentenstart zu setzen, ist riskant – und könnte das Rentensystem insgesamt noch teuer zu stehen kommen.



