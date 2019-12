Sinkende Zinsen Die Luft für Lebensversicherungen wird dünner

Assekurata-Geschäftsführer Will zufolge hat das gesunkene Zinsniveau einen Teil der Entlastung jedoch zunichte gemacht. „Wir gehen inzwischen davon aus, dass die Versicherer in diesem Jahr etwa 9 Milliarden Euro für die Zinszusatzreserve aufwenden müssen.“ Ursprünglich hatte Assekurata mit 6 bis 7 Milliarden gerechnet. „Die Zusatzbelastung drückt auf die Fähigkeit, Rendite an die Kunden auszuschütten.“

Im Vergleich zu anderen Geldanlagen sei die Verzinsung aber immer noch recht gut, argumentiert Will. „Für neue Lebens- und Rentenversicherungsverträge ist die Zins-Perspektive allerdings schwieriger.“



Viele Assekuranzen bieten in der Zinsflaute ohnehin keine Produkte mit klassischem Garantiezins mehr an. Sie setzen im Neugeschäft auf Verträge, die lediglich den Erhalt der eingezahlten Beiträge ganz oder teilweise zusagen. Dafür sollen sie eine etwas höhere Rendite abwerfen.