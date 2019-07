Swiss-Life-Untersuchung: Frauen sorgen seltener vor als Männer

In mancher Hinsicht sind Frauen ohnehin flotter als Männer, so bei Bausparverträgen und dem Kauf von Haus oder Eigentumswohnung als Kapitalanlage: So ist die durchschnittliche Immobilienanlegerin in der Millionenschar der Kundschaft 36,4 Jahre alt, ihr männliches Pendant hingegen hat seinen 37. Geburtstag bereits hinter sich.