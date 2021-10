Versicherer: Münchener Rück rechnet in Europa mit steigendem Prämienniveau

Die Preise für Rückversicherungsschutz dürften nach Erwartungen der Münchener Rück 2022 in Europa nach den hohen Flut- und Hagelschäden deutlich anziehen. „Die steigenden Preise bei vielen Wirtschaftsgütern und die jüngsten Großschäden sprechen für spürbar steigende Rückversicherungsraten in Europa“, sagte die zuständige Vorständin Doris Höpke am Montag anlässlich des Branchentreffens in Baden-Baden.