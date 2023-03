Versicherungsvergleich Die besten Haftpflicht-Policen

In beiden Fällen gilt: Wer anderen einen Schaden zufügt, muss dafür geradestehen – und zwar in unbegrenzter Höhe. So will es das Gesetz. Gut, wer dann eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Sie rettet den Verursacher des Schadens im Zweifelsfall sogar vor dem Ruin. Denn im schlimmsten Fall haftet der Verursacher mit Haus und Grundbesitz, mit seinem Bankguthaben, Lohn und Gehalt. Sogar auf eine spätere Erbschaft oder einen Lottogewinn kann zugegriffen werden. Der Verursacher haftet für den Schaden mit seinem gesamten Vermögen.