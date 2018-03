Zukunftsangst: Jeder vierte Deutsche hat Angst vor Altersarmut

Die Angst vor finanziellen Einschränkungen im Alter ist in den neuen Bundesländern ungleich höher ausgeprägt als in den alten. In Brandenburg sind es rund 69 Prozent, während es in Bayern und Hessen nur 47 Prozent sind, die Angst vor einer finanziellen Schlechterstellung im Rentenalter haben. Gleichzeitig räumt allerdings nur jeder fünfte Befragte ein, seine künftige Rentenhöhe recht genau zu kennen.