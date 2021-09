Finanzierungsrunde: E-Bike-Hersteller Vanmoof sammelt 128 Millionen Dollar ein

Der niederländische E-Bike-Hersteller Vanmoof hat bei Finanzinvestoren 128 Millionen Dollar eingesammelt. Damit sei man das am besten finanzierte E-Bike-Unternehmen der Welt, teilte das von den Brüdern Taco und Ties Carlier 2009 gegründete Start-up mit. Die Runde werde vom asiatischen Kapitalgeber Hillhouse Capital angeführt. Das Geld fließe in den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Entwicklung neuer Technologien und die globale Expansion in 50 Städte weltweit bis Jahresende.