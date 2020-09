Finanzmarkt: Helaba will Kreditrisiken in Zukunft stärker auslagern

Allerdings werde die Helaba „in der Regel einen deutlich zweistelligen Prozentsatz“ in den Büchern belassen, um klar zu machen, dass sie „auch zu diesen Risiken steht“. Beim Thema Sparkassen-Zentralinstitut macht für Groß eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Dekabank nur dann Sinn, wenn sich beide Häuser zusammenschlössen. „Da Helaba und Dekabank geschäftlich relativ wenig Überlappungen aufweisen, wäre eine Fusion eine gute Möglichkeit, möglichst die Erträge, nicht aber die Kosten zu addieren und die Investitionen in IT und Digitalisierung nur einmal und nicht zweimal schultern zu müssen“, sagte Groß.