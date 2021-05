Finanzsektor: Commerzbank will Aktienhandel und Research auslagern

Die Commerzbank will den Aktienhandel und das Aktienresearch an das französisch-deutsche Institut Oddo BHF auslagern. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen. Details will die Commerzbank womöglich bereits am Dienstag bekannt geben, hieß es von Personen, die mit den Plänen vertraut sind. Annähernd 100 Mitarbeiter seien betroffen, hieß es.