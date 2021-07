Finanzsektor Privatkundengeschäft der ING in Österreich verkauft

Das Privatkundengeschäft der niederländischen Bank ING in Österreich geht an die Österreichische Post. Vorbehaltlich der Genehmigung der Behörden wechseln damit bis Ende 2021 mehr als 100.000 österreichische ING-Kunden zur Post-Tochter Bank99, teilte das Unternehmen am Dienstag in Wien mit.