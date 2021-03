Finanzziele nur teilweise erreicht Credit-Suisse-Chef Gottstein verdient weniger als sein Vorgänger Thiam

Die Bank zieht in der Affäre rund um die Greensill-Fonds weitere personelle Konsequenzen. Der Leiter des Asset Managements Eric Varvel gibt seinen Posten zum Monatsende ab und konzentriert sich auf andere Aufgaben innerhalb der Schweizer Großbank, wie Credit Suisse am Donnerstag mitteilte. Neuer Chef des Geschäfts werde Ulrich Körner, der beim Rivalen UBS von 2014 bis 2019 das Asset Management geleitet hatte. Credit Suisse kündigte zudem an, den Bereich Asset Management aus der Division International Wealth Management auszugliedern und künftig als separate Division zu führen. Dies unterstreiche die strategische Bedeutung des Asset Managements für die Bank.