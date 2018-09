Stahl Chinesen bieten ArcelorMittal mit Fusion die Stirn

Der führende chinesische Stahlkonzern Baowu will mehreren Insidern zufolge mit der Übernahme eines heimischen Rivalen es mit dem globalen Branchenprimus ArcelorMittal aufnehmen. Die weltweit auf dem zweiten Platz stehende Baowu Steel Group verhandele zurzeit die Übernahme des kleineren Rivalen Magang, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Damit würde die von der Regierung in Peking vorangetriebene Konsolidierung im chinesischen Stahlsektor einen großen Schritt vorankommen. Zugleich würde sich der Abstand zur Nummer eins am Markt deutlich verkleinern. Mit zusammen rund 85 Millionen Tonnen lag die Stahlproduktion der beiden Konzerne 2017 über dem in den USA hergestellten Angebot und nur noch knapp zwölf Tonnen unter der Produktion von ArcelorMittal.