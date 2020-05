Geldhaus: Milliardär Del Veccio will wohl Anteil bei Mediobanca aufstocken

Der italienische Milliardär Leonardo Del Vecchio will nach Informationen von Insidern seinen Anteil an Mediobanca auf bis zu 20 Prozent aufstocken. Der 85-Jährige habe die Europäische Zentralbank (EZB) bereits um Erlaubnis für das Vorhaben gebeten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Sonntag.