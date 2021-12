Geldpolitik: EZB-Vertreter warnen vor Unsicherheit bei Inflationsprognosen

In den Reihen der Europäischen Zentralbank werden erneut Warnungen vor einer länger anhaltenden hohen Inflation laut. Die EZB-Prognose, dass die Teuerungsrate 2023 wieder unter zwei Prozent fallen werde, könne etwas zu rosig sein, sagte der niederländische Notenbankchef Klaas Knot in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Zeitung „Trouw“. „Ich habe eine andere Meinung, ich denke, die Chance, dass wir über zwei Prozent bleiben, ist genauso groß.“ Nicht weit über zwei Prozent, aber dennoch darüber“, sagte der EZB-Ratsvertreter.