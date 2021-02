Geldpolitik: Japans Notenbank plant keinen radikalen Kurswechsel bei Fondskäufen

Dabei wird für die kurzfristigen Zinsen ein Niveau von minus 0,1 Prozent angesteuert und für die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen ein Zielwert von Null Prozent. Hinzu kommt der Erwerb von Staatsanleihen sowie riskanterer Vermögenswerte wie ETFs. All dies soll dazu dienen, die Wirtschaft in Zeiten der Pandemie zu stützen und die Inflationsrate in Richtung des Zielwertes von zwei Prozent anzuschieben.