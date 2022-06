Geldpolitik Kampf gegen Inflation: Kanadas Notenbank hebt Leitzins erneut deutlich an

Die Zentralbank Kanadas bleibt ihrem entschiedenen Straffungskurs treu. Zum zweiten Mal in Folge hob sie ihren Leitzins kräftig an. Der Zins steigt um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent, wie die Währungshüter am Mittwoch in Ottawa nach ihrer Zinssitzung mitteilten. Analysten hatten den Schritt überwiegend erwartet.