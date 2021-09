Geldpolitik: Russlands Notenbank hebt erneut den Leitzins an

Russlands Zentralbank hat im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation ihren Leitzins erneut erhöht und weitere Anhebungen in Aussicht gestellt. Der Satz steige von 6,5 auf 6,75 Prozent, kündigten die Währungshüter am Freitag in Moskau an. Die Notenbank hat damit ihren Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bereits das fünfte Mal in diesem Jahr nach oben gesetzt.