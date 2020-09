Geldpolitik: US-Währungshüter – Wirtschaft auf weitere Hilfe durch Fed angewiesen

Die Notenbank hatte das Ziel Vollbeschäftigung erreicht, bevor die Coronakrise Massenarbeitslosigkeit auslöste. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 31,7 Prozent zurück. Wie schnell die weltgrößte Volkswirtschaft wieder auf die Beine kommt, hängt nicht zuletzt von der Entwicklung am Arbeitsmarkt ab. Jüngst meldeten sich erneut mehr als eine Million Amerikaner in einer Woche arbeitslos. Für die am Donnerstag anstehenden Zahlen der Woche bis zum 29. August erwarten Experten einen Rückgang auf 950.000 – ein für US-Verhältnisse noch immer sehr hoher Wert.