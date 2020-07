Genehmigung von US-Regierung: Amazon will abgelegene Regionen per Satellit mit Internet versorgen

Wann das Projekt Kuiper funktionsbereit sein soll, teilte Amazon nicht mit. Die US-Telekommunikationsbehörde FCC, die die Genehmigung am Donnerstag erteilte, erklärte, die Hälfte der Satelliten müsse bis Juli 2016 in der Umlaufbahn sein. Amazon mit Sitz in Seattle will dafür eine Forschungseinrichtung im US-Staat Washington einrichten, in der die Satelliten entworfen und getestet werden sollen.