Geschäftsaussichten Sparkassen im Norden sehen „sehr dunkle Wolken am Horizont“

Einige Sparkassen im Norden Deutschlands haben ein trübes Bild der künftigen Geschäftsaussichten gezeichnet. Für 2019 seien die Jahresergebnisse noch in Ordnung, doch mit Blick auf die Mehrjahresplanung der Sparkassen „ziehen sehr dunkle Wolken am Horizont auf“, sagte Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen (SVN), bei einer Veranstaltung in Hannover.