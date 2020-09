Gewinnausschüttungen: EZB könnte Banken im nächsten Jahr wieder Dividenden erlauben

Die EZB lässt Banken möglicherweise im nächsten Jahr wieder Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Die Europäische Zentralbank werde im Dezember ihre Empfehlung zum Dividendenstopp überprüfen und womöglich zu einer flexibleren Praxis übergehen, sagte EZB-Direktor Yves Mersch am Freitag auf einem Finanzforum in Berlin. „Diese Empfehlung ist und muss außergewöhnlich und befristet bleiben“, sagte Mersch, der Vizechef der EZB-Bankenaufsicht ist.