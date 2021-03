Großbank: Credit Suisse lotet in Greensill-Affäre Entschädigung aus

Die Affäre hat die Bank nach Einschätzung von Analysten rund drei Milliarden Franken Börsenwert gekostet. Noch ist unklar, wieviel die Anleger in den Fonds zurückbekommen. Angaben von vergangener Woche zufolge hatte das Institut 3,1 Milliarden Dollar an die Fonds-Investoren zurückgeführt. Zudem stünden weitere 1,25 Milliarden Dollar an Barmitteln zur Auszahlung zur Verfügung, wie Konzernchef Thomas Gottstein auf einer Investorenkonferenz erklärte. In den kommenden Monaten wolle Credit Suisse weitere Barmittel an die Eigner zurückführen.