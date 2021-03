Hauptversammlung IT-Dienstleister Bechtle erhöht Dividende und gibt Gratisaktien aus

Der IT-Dienstleister Bechtle will seine Dividende erhöhen und mit einer Ausgabe von Gratisaktien die Handelbarkeit der Papiere steigern. Für das vergangene Geschäftsjahr will der MDax-Konzern 1,35 Euro als Dividende ausschütten, wie Bechtle am Mittwoch in Neckarsulm mitteilte. Das sind 15 Cent mehr als im vergangenen Jahr. Zugleich plant das Unternehmen, für jede bestehende Aktie zwei weitere Gratisaktien an die Anteilseigner auszugeben. Damit werde sowohl das Grundkapital als auch die Zahl der ausgegebenen Aktien verdreifacht. Der Kurs drittelt sich rechnerisch dementsprechend. Entscheiden darüber muss noch die Hauptversammlung Mitte Juni.