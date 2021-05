Hauptversammlung: SAP-Aufsichtsratschef Plattner will 2022 erneut kandidieren

SAP-Aufsichtsratschef Hasso Plattner will sein Mandat im kommenden Jahr erneut verlängern. „Ich werde im Jahr 2022 – wenn meine aktuelle verkürzte Wahlperiode ausläuft – noch ein letztes Mal zur Wiederwahl für zwei weitere Jahre antrete“, sagte der 77-Jährige am Mittwoch auf der virtuellen Hauptversammlung des Walldorfer Dax-Konzerns. Damit strebe er lediglich eine volle Amtsperiode von fünf Jahren an. Er wolle dem Vorstand in der „sehr wichtigen und kritischen Phase auf dem Weg der Transformation zu einem Cloud-Unternehmen“ beiseite stehen und „Stabilität und Kontinuität“ gewährleisten. Zudem wolle er Unruhe durch einen weiteren Führungswechsel vermeiden.