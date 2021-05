Hauptversammlung: Stimmrechtsberater ISS stellt sich hinter Aufsichtsrat der Aareal Bank

Die Aareal Bank bekommt im Konflikt mit ihrem Großaktionär Petrus Advisers Rückendeckung des einflussreichen Stimmrechtsberaters ISS. Den Aktionären werde empfohlen, bei der Hauptversammlung am 18. Mai gegen die Vorschläge von Petrus zu stimmen, drei neue Kandidaten in den Aufsichtsrat zu wählen, hieß es in einem Bericht von Institutional Shareholder Services (ISS), der der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag. Zum aktuellen Zeitpunkt gebe es keinen Anlass für eine Veränderung.