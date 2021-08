Ifo-Umfrage: Exporterwartungen der Unternehmen sinken deutlich

Auch in der Nahrungsmittelindustrie werden die Aussichten nicht mehr so rosig eingeschätzt: Hier wird eher mit stagnierenden Umsätzen gerechnet. Gleiches gilt für die Möbelindustrie, wo die Euphorie der vergangenen drei Monate verflogen ist. „Die Automobilindustrie hingegen erwartet eine größere Dynamik beim Auslandsgeschäft“, sagte Wohlrabe. Auch in der Papierindustrie zeigen sich die Unternehmen wieder optimistischer.