Inflation: Preise in den USA verteuern sich um 1,4 Prozent

Der Preisauftrieb in den USA ist Ende 2020 etwas stärker ausgefallen als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 1,3 Prozent gerechnet. Im November lag die Teuerungsrate noch bei 1,2 Prozent.