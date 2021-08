Insiderbericht: Citi, HSBC, Prudential: Plänen für schnelleren Kohleausstieg in Asien

Große Finanzunternehmen wollen Insidern zufolge zur Verringerung der weltweiten CO2-Emission den Kohleausstieg in Asien beschleunigen. Der britische Versicherer Prudential, die Kreditinstitute Citi und HSBC sowie BlackRock wollen mit öffentlich-privaten Partnerschaften Kohle-Kraftwerke in Asien aufkaufen und sie innerhalb von 15 Jahren stilllegen, erklärten fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.