Internet-Plattformen Fusion mit SPAC schießt Online-Plattform Nextdoor an die Börse

Bei der Plattform geht es vor allem darum, Kontakt zu Nachbarn zu halten und sich über Ereignisse rund um den Wohnort auszutauschen. In dem Bereich sind auch andere Anbieter wie etwa Nebenan.de in Deutschland aktiv. Zugleich versucht auch Facebook, mit einem Nachbarschafts-Bereich auf den Trend aufzuspringen. Firmenchefin Sarah Friar spielte in einem Interview der „Financial Times“ die Gefahr für die eigene Position durch das weltgrößte Online-Netzwerk herunter: „Es gibt schon einen Grund, dass wir ein Jahrzehnt gebraucht haben, um unsere heutige Größe zu erreichen.“ Das Geschäft sei so speziell, dass es eine Art Burggraben darum gebe.