Italien: Unicredit plant offenbar massive Einschnitte im Deutschlandgeschäft

Orcel präsentiert am 9. Dezember eine neue Strategie, mit der er die Rentabilität des Mailänder Geldhauses ankurbeln will. Teil der Strategie soll der Abbau von rund 3000 Stellen sein. Nun stellt sich heraus, dass vor allem das in München beheimatete Deutschlandgeschäft von den Kürzungen betroffen sein dürfte.