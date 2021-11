Kapitalregeln Bankenverband spricht sich für Änderungen an EU-Vorschlägen zu „Basel III“ aus

Deutschlands Privatbanken sehen bei den Brüsseler Vorschlägen zur Umsetzung strengerer Kapitalregeln in Europa Nachbesserungsbedarf. „Aus unserer Sicht ist es nicht richtig, querbeet deutschen Mittelstand, deutsche Immobilienfinanzierung etc. einfach grundsätzlich mit zusätzlichem Eigenkapital zu belasten“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Ossig, am Donnerstag in einer Videokonferenz.