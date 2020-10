Konjunktur: Bundesbank-Chef Weidmann: Wirtschaftliche Erholung verliert an Schwung

„Obgleich der Aufschwung anfangs V-förmig erschien, wird er tatsächlich flacher“, sagte Weidmann am Montag in einer Rede für eine Finanzkonferenz. Dies sei erwartet worden. „Die Erholung der deutschen Wirtschaft wird sich wahrscheinlich in die Länge ziehen und für einige Zeit unvollständig bleiben.“ Denn noch immer sei das Wirtschaftsleben eingeschränkt.