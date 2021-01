Konjunktur: Frankreichs Wirtschaft schrumpft 2020 nicht so stark wie erwartet

Die französische Wirtschaft ist im Corona-Jahr 2020 nicht so stark eingebrochen wie erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt fiel 8,3 Prozent niedriger aus als im Jahr zuvor, wie das Statistikamt Insee am Freitag mitteilte. Die Regierung war in ihren Haushaltsplanungen von einem Minus von elf Prozent ausgegangen. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft schrumpfte 2020 einer ersten Schätzung zufolge um fünf Prozent.