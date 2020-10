Konjunktur: Industrie hält deutsche Wirtschaft in der Wachstumsspur

Die deutsche Wirtschaft war im zweiten Quartal mit 9,7 Prozent so stark geschrumpft wie noch nie, da die Corona-Beschränkungen zur Schließung von Geschäften und Fabriken führte. Für das zurückliegende Sommerquartal rechnen Experten mit einem deutlichen Wachstum. Eine erste Schätzung dazu will das Statistische Bundesamt am kommenden Freitag veröffentlichen.