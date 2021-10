Konjunktur: IWF rechnet für 2021 mit weniger Wirtschaftswachstum in Asien

Der Internationale Währungsfonds rechnet in Asien mit einer deutlich langsameren Konjunkturerholung von der Coronakrise als noch im April gedacht. Das Wachstum für die Asien-Pazifik-Region wird 2021 nur noch auf 6,5 Prozent geschätzt, das sind 1,1 Punkte weniger als in der bisherigen Prognose, wie der IWF am Dienstag mitteilte. 2020 war die dortige Wirtschaft um 1,3 Prozent geschrumpft. Für 2022 sagt der IWF ein Plus von 5,7 Prozent voraus, das sind 0,4 Punkte mehr als bislang veranschlagt. 2023 dürften es dann unverändert 5,0 Prozent sein.