Leasingkonzern: Grenke kündigt Testat von Wirtschaftsprüfer für Mitte Mai an

Der Leasingkonzern Grenke will im Mai einen testierten Jahresabschluss vorlegen. Die Wirtschaftsprüfer von KPMG hätten dem Aufsichtsrat den 17. Mai als Termin für ein Testat genannt, teilte das Unternehmen aus Baden-Baden am Montag mit. Der Geschäftsbericht solle dann am 21. Mai veröffentlicht werden. Bereits am kommenden Freitag präsentiert der Vorstand die vorläufigen Zahlen des vergangenen Geschäftsjahrs.