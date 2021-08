Lee Jae Yong: Samsung-Erbe kommt nach 18 Monaten Haft vorzeitig wieder frei

Der wegen Korruption verurteilte Samsung-Erbe Lee Jae Yong kommt nach 18 Monaten im Gefängnis vorzeitig wieder frei. Der Vizevorsitzende und De-Facto-Chef des südkoreanischen Elektronikkonzerns werde am kommenden Freitag unter Bewährungsauflagen aus der Haft entlassen, teilte das Justizministerium in Seoul am Montag mit.