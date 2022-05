Lieferketten: Auftragsstau in der deutschen Industrie wird länger

Die Auftragsbücher der deutschen Industriebetriebe füllen sich. Der Bestand an Bestellungen sei im März um 0,6 Prozent zum Vormonat gewachsen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Grund dafür sei die schon vor dem Krieg in der Ukraine anhaltende Knappheit an Vorprodukten, die durch die Corona-Welle beim wichtigsten deutschen Handelspartner China noch verschärft wird. „Infolge anhaltender Einschränkungen durch die Corona-Krise und des Kriegs in der Ukraine haben viele Unternehmen wegen gestörter Lieferketten nach wie vor Probleme beim Abarbeiten ihrer Aufträge“, erklärten die Statistiker.