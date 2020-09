Medienkonzern: Pro Sieben will bei Börsengang der Online-Dating-Sparte die Mehrheit behalten

Pro Sieben Sat 1 will auch nach dem für 2022 geplanten Börsengang der Dating-Sparte die Kontrolle über diesen Bereich behalten. „Wir als Pro Sieben Sat 1 werden sicher erst mal mehrheitsbeteiligt bleiben“, sagte Konzernchef Rainer Beaujean am Montag in einer Telefon-Pressekonferenz. Nach dem grünen Licht der Kartellbehörden für die 500 Millionen Dollar schwere Übernahme der Meet Group hat das Unternehmen seine Marken Parship, ElitePartner und eharmony mit dem US-App-Entwickler zur ParshipMeet Group zusammengelegt und will einen führenden Anbieter im Online-Dating-Markt schmieden.