Zuwanderung Einwanderer in Deutschland: Bin ich schon drin?

Oussama Bennour hat einen Traum: in die Bundesrepublik fliegen, dort arbeiten, wohnen, sich etwas aufbauen. „Für mich“, sagt Bennour, „ist Deutschland das beste Land der Welt.“ Es ist Anfang Juni 2022. Und der 30-Jährige bereitet sich in der tunesischen Hafenstadt Bizerte auf ein virtuelles Bewerbungsgespräch als Elektroniker beim schwäbischen Fertighaushersteller SchwörerHaus vor. In Berlin machen sich damals Punks mit 9-Euro-Ticket und Dosenbier, Zelt und Schlafsack nach Sylt auf. In London winkt Queen Elizabeth zur Feier ihres 70. Thronjubiläums vom Balkon des Buckingham Palace. Und in Bizerte überzeugt Bennour schwäbische Personaler. Er kann anfangen. Sein Traum wird wahr.