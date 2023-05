Institut für Weltwirtschaft „Deutschland wird ärmer“

Was heißt das konkret?

Wir werden die Zahl der Professuren mehr als verdoppeln und Nachwuchskräften klare Karrierewege aufzeigen. Inhaltlich wollen wir verstärkt verfolgen, ob und wie sich die Globalisierung angesichts geoökonomischer Umbrüche und der technologischen und energiepolitischen Transformation fortsetzt. Ein wichtiger Schritt wird der Aufbau einer Dependance in Berlin sein, um Forschungsergebnisse besser in den Prozess der politischen Willensbildung einspeisen zu können. Bei weltwirtschaftlichen Themen gibt es eine Lücke in der intellektuellen Infrastruktur der Hauptstadt.