Autohandel Wellergruppe will im großen Stil chinesische E-Autos verkaufen

Die Wellergruppe, einer der größten Autohändler in Deutschland, will künftig in 35 statt in derzeit vier Autohäusern chinesische E-Autos verkaufen. „Wir wollen an allen 35 Standorten eine chinesische Marke im Angebot haben“, sagt Firmenchef Burkhard Weller. „Gerne kann das MG sein“, sagt Weller, die Zusammenarbeit funktioniere sehr gut. In Städten, wo MG schon über einen anderen Händler verkauft wird, müsse die Wellergruppe eine andere chinesische Marke ins Angebot nehmen. Weltmarktführer BYD sei hier eine Option: „Die machen einen guten Job, gute Autos.“