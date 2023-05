Wärmewende Made in Wärmany – haben deutsche Wärmepumpen eine Zukunft?

Lucas Koczian hat sie alle getestet. Hat die Werte in den Datenblättern mit denen im Alltagsbetrieb verglichen. Und angefragt, in welchem Zeitraum er wie viele Geräte bekommen könnte. 40 Wärmepumpenhersteller und ihre Produkte hat er untersucht. Und ist zu einem klaren Ergebnis gekommen: „Wir haben uns am Ende für Wärmepumpen von LG entschieden.“ Die „Kombination aus guter Verfügbarkeit und führender Technologie“ habe dabei den Ausschlag gegeben, sagt Koczian, der bei der jungen Installationsfirma Thermondo für den Einkauf der aktuellen Wärmepumpengeneration verantwortlich ist.