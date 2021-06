Nachhaltigkeit: EZB-Direktorin will Ankäufe von Firmenanleihen „grüner“ ausrichten

Unlängst war Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ein Stück weit von seiner kritischen Haltung abgerückt. So kann er sich inzwischen vorstellen, sollten Ratingagenturen Klimarisiken nicht rasch in ihren Einstufungen berücksichtigen, die Laufzeiten und die Menge von Firmenanleihen aus klimaschädlichen Wirtschaftsbereichen in den geldpolitischen Beständen zu begrenzen. Bislang hatte er solche Vorschläge abgelehnt. Das EZB-Portfolio an Firmenanleihen hat derzeit ein Volumen von 279 Milliarden Euro.