Notenbank EZB-Chefsprecherin Graeff wechselt zur Credit Suisse

Die 47-Jährige fängt zum 1. Januar 2021 als Kommunikationschefin bei der Großbank Credit Suisse an, wie die EZB am Mittwoch mitteilte. Um den Übergang entsprechend der EZB-Ethikregeln zu gestalten, sei Graeff „mit sofortiger Wirkung von allen Verantwortlichkeiten entbunden“ worden, die ihr Einblick in die Geldpolitik oder die Belange der EZB-Bankenaufsicht geben.