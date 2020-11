Notfallprogramme: Die US-Notenbank verlängert einige Corona-Hilfen

Am Dienstag steht eine Anhörung von Notenbankchef Jerome Powell und Finanzminister Steven Mnuchin im Bankenausschuss des US-Senats an. Dabei geht es um die billionenschweren Stützungsmaßnahmen der Regierung für die Wirtschaft und die Privathaushalte, den sogenannten Cares-Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act), den die Regierung von US-Präsident Donald Trump im Frühjahr verabschiedet hatte.