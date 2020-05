Ölpreisabsturz Preisverfall am Ölmarkt bringt Exxon in die roten Zahlen

Der größte US-Ölkonzern ExxonMobil ist im ersten Quartal in die roten Zahlen geraten. Unterm Strich fiel ein Verlust von 610 Millionen US-Dollar (556 Mio Euro) an, wie das Unternehmen am Freitag im texanischen Irving mitteilte. Der Ölpreisverfall, der sich wegen der Rezessionsrisiken aufgrund der Corona-Pandemie noch stark beschleunigt hat, bringt Exxon schwer in Bedrängnis.