Podcast – BörsenWoche Kann ich mit Gold noch die Inflation schlagen?

Der Preis des Edelmetalls stieg vergangenes Jahr in Euro gerechnet um sieben Prozent und glich damit ungefähr die Inflationsrate aus. Aber: Das Plus geht zurück auf einen steilen Anstieg bis zum Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar. Seither bröckelte der Preis des als Inflationsschutz geltenden Goldes – obwohl die Teuerungsrate stieg und stieg. In dieser Episode spricht Georg deshalb mit dem Leiter des Rohstoff-Research der Commerzbank, Ulrich Leuchtmann, darüber, welche Einflussfaktoren auf den Goldpreis wirken und ob das Edelmetall als Inflationsschutz noch geeignet ist.



Disclaimer: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.



Exklusiv für WirtschaftsWoche BörsenWoche-Hörerinnen und -Hörer gibt es außerdem hier ein besonderes Abo-Angebot.



Die Podcasts der WirtschaftsWoche

Hören könnt ihr die Podcast-Folgen auf www.wiwo.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt:

- Direkt bei Spotify abonnieren.

- Direkt bei Apple Podcasts abonnieren.